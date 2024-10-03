Россельхознадзор нашёл превышение нормы пестицидов в овощах из Приморья

В начале сентября специалисты отобрали три образца томатов и один — листьев салата, которые отправили на исследование в московскую лабораторию ФГБУ «Центр оценки качества зерна», подведомственную Россельхознадзору. Результаты пришли 20 сентября: в каждом образце томатов выявлены пестициды в концентрациях, превышающих допустимые нормы в два и более раза. В двух случаях сразу два разных вещества оказались в слишком высокой концентрации. Листья салата также показали превышение уровня нитратов.