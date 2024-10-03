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Россельхознадзор нашёл превышение нормы пестицидов в овощах из Приморья

Тепличный комбинат допустил ошибки в использовании агрохимикатов при выращивании продукции.

Источник: Соцсети

В Приморье установлены нарушения при выращивании сельскохозяйственной продукции. Тепличный комбинат ООО «НК Лотос», расположенный в Михайловском районе, допустил ошибки в использовании пестицидов и агрохимикатов. Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора обнаружило это после проверки томатов и салата.

В начале сентября специалисты отобрали три образца томатов и один — листьев салата, которые отправили на исследование в московскую лабораторию ФГБУ «Центр оценки качества зерна», подведомственную Россельхознадзору. Результаты пришли 20 сентября: в каждом образце томатов выявлены пестициды в концентрациях, превышающих допустимые нормы в два и более раза. В двух случаях сразу два разных вещества оказались в слишком высокой концентрации. Листья салата также показали превышение уровня нитратов.

Из-за этих нарушений производитель был вызван для составления протокола об административном правонарушении. А 2-го октября информация о результатах передана в Роспотребнадзор и Министерство сельского хозяйства Приморского края.

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