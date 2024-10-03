Синоптики сообщили о теплой погоде в Новосибирске

Специалисты погодного сервиса «Яндекс. Погоды» уточнили, какая будет погода на этой неделе.
Так, сегодня, 3 октября, днем ожидается от +8 до +10 градусов. Весь день будет пасмурно, но без осадков.
В пятницу, 4 октября, ночью будет до +10 градусов, днем — до +15.
Суббота обещает быть такой же теплой, как и пятница — ночью ожидается до +8 градусов, а днем потеплеет до +16.
Воскресенье порадует местных жителей плюсовой температурой весь день — ночью будет +11 и днем +17.
Напомним, что в Новосибирске ожидается мощная магнитная буря 5 октября.