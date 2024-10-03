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В Омске пассажиры получат компенсацию за сбой при оплате проезда с помощью QR-кода

8 рублей должно было вернуться на карту, но этого не произошло.

Источник: Комсомольская правда

В Омске возникли трудности у пассажиров, которые не смогли применить скидку при оплате проезда с помощью QR-кода в автобусах, троллейбусах и трамваях.

На момент сбоя, состоявшегося накануне, им пришлось заплатить полную стоимость проезда, А ожидаемые 8 рублей не вернулись на карту. Служба технической поддержки уже устранила проблему, а 2 октября Национальная система платежных карт сообщила, что всем, кто столкнулся с этой ситуацией, будут возвращены средства.

Напоминаем, что акция от Системы быстрых платежей продолжает действовать до конца этого года.