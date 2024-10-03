Рассказываем, где отключили горячую воду в Иркутске 3 октября 2024

Отключение горячей воды в Иркутске 3 октября 2024 запланировано на нескольких улицах. Ограничения коснутся Октябрьского, Свердловского и Ленинского округов. Оператор тепловых сетей сообщил, что специалисты займутся ремонтными работами. Это поможет не допустить аварийные ситуации в холодное время года.