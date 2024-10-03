Рассказываем, где отключили горячую воду в Иркутске 3 октября 2024

Отключение горячей воды в Иркутске 3 октября 2024 запланировано на нескольких улицах. Ограничения коснутся Октябрьского, Свердловского и Ленинского округов. Оператор тепловых сетей сообщил, что специалисты займутся ремонтными работами. Это поможет не допустить аварийные ситуации в холодное время года.
— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Чайковского, 31, Академическая, 24, Блюхера, 50, в микрорайоне Крылатый, 11, на проспекте Маршала Жукова, 40 и обслужим приборы учета в поселке Маркова, — рассказали в телеграмм-канале оператора.
Рабочие завершат ремонт примерно к 18:00, по некоторым адресам горячая вода появится уже в 16:00. Вот по таким адресам пройдет отключение горячей воды в Иркутске 3 октября 2024.