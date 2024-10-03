В Ашинском районе по утрам будут перекрывать часть трассы М-5

Причиной для начала ремонта стала сильная изношенность дорожного покрытия. К 1 октября планировалось завершить первый этап реконструкции автотрассы М-5 в Челябинской области. Теперь же работы продляют до 1 декабря. Кроме того, с 2 октября (среда) дорогу будут перекрывать с 9 утра до 14 часов дня каждый вторник или четверг. Причиной такого решения стала необходимость в проведении буровзрывных работ. Ранее движение на трассе тем же образом перекрывали в конце июля.