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Ситуация с Новосибирскими педагогами: рост численности учителей и их зарплат

Министерство образования Новосибирской области подвело итоги года.

Источник: Freepik

На прошедшей пресс-конференции с участием представителей Министерства образования Новосибирской области, мэрии Новосибирска и Новосибирского государственного педагогического университета были представлены данные о кадровом составе учителей региона и их доходах. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.

Согласно представленным данным, численность педагогического состава Новосибирской области в 2024 году достигла 26 170 человек, из которых 17 110 работают в городах и 9 060 — в сельской местности. По сравнению с 2022 годом (25 741 педагог), наблюдается прирост. В текущем году профессию учителя выбрали около 650 молодых специалистов, свыше 200 человек дополнительно привлечены в рамках программы «Земский учитель». Средний возраст педагога в регионе составляет 47 лет.

Участники пресс-конференции сообщили, что среднемесячная заработная плата учителей к концу 2024 года планируется на уровне 62 тысяч рублей, что значительно выше показателя 2023 года (около 54 тысяч рублей).

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что Новосибирцы требуют ужесточить правила выгула собак.

образование