«Инсайт Люди» организуют окружной форум для блогеров во Владивостоке

Он станет завершающим из форумов по России. В нем примут участие более 100 резидентов блогерского агентства.
«Социальные сети уже давно стали чем-то большим, чем просто способом общения. Сегодня блогер — это профессия, которая требует определенных навыков, обмена опытом и многого другого. Именно поэтому мы решили собрать инфлюенсеров из разных регионов России и дать им возможность создать уникальные коллаборации, получить новые знания, применить их на практике. Мы постарались сделать этот форум не только полезным, но и интересным представителям блогосферы. Более того, такие мероприятия помогают улучшить качество медиарынка в нашей стране», — поделился руководитель студии «Инсайт Люди» во Владивостоке Иван Юрченко.
Форум посетят блогеры из 14 регионов нашей страны. Участники смогут проанализировать и доработать уже существующие проекты в социальных сетях, а также принять участие в генерации и развитии идей контентного направления. Вместе с этим в рамках мероприятия состоится защита контентных проектов от блогеров продюсерского центра «Инсайт Люди», по результатам которой они смогут получить грант на их реализацию.
По России проходит череда региональных форумов в Тюмени, Владимире, Ижевске, Владивостоке, Ростове-на-Дону и Великом Новгороде. Их программа затрагивает множество направлений и тематик, которые могут заинтересовать каждого — продакшн, проекты, командообразование, актерское мастерство, музыка и другие.