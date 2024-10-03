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Снег с дождем и похолодание до −5 градусов придут в ближайшие дни в Новосибирск

В октябре в Новосибирской области ожидается среднемесячная температура в пределах 3−6 градусов тепла, что на 1−2 градуса выше нормы.

Сейчас в Трентоне: +15° 1 м/с 84% 757 мм рт. ст. +19°
Источник: Reuters

Об этом сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.

на отметила, что количество осадков будет приблизительно в пределах нормы, однако на северо-западе региона их ожидается больше. Прогнозируются дожди, а в ночное время — осадки в виде снега. Ночью температура может колебаться от 0 до −5 градусов.

Кичанова также добавила, что по всей территории региона ожидается планомерное понижение температуры из-за прохождения холодного фронта. Первую волну холода метеорологи ждут 8—9 октября, причем на северо-западе это произойдет раньше.

Ранее мы писали, что мощная солнечная вспышка принесет сильную магнитную бурю в Новосибирск 5 октября.