Снег с дождем и похолодание до −5 градусов придут в ближайшие дни в Новосибирск

Об этом сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.
на отметила, что количество осадков будет приблизительно в пределах нормы, однако на северо-западе региона их ожидается больше. Прогнозируются дожди, а в ночное время — осадки в виде снега. Ночью температура может колебаться от 0 до −5 градусов.
Кичанова также добавила, что по всей территории региона ожидается планомерное понижение температуры из-за прохождения холодного фронта. Первую волну холода метеорологи ждут
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