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Силовики в бронежилетах с оружием напугали жителей Владивостока: что происходит

ВЛАДИВОСТОК, 3 октября, ФедералПресс. Утром в четверг в центре Владивостока были замечены силовики в бронежилетах. Вооруженные люди останавливали проезжавшие мимо машины.

«На территории края проводится оперативно-профилактическая операция “Нелегал”, — сообщили в пресс-службе МВД.

Очевидцы поделились в соцсетях своими наблюдениями за операцией. Так, около 10−15 вооруженных людей стояли у СИЗО Владивостока. Они останавливали машины. Такая же картина, по словам местных жителей, наблюдалась в районе улиц Спортивной и Луговой.

Ранее сообщалось о том, что из Приморья выдворяют нелегальных мигранток. Они находись в России незаконно, как и их дети — последних изъяли из опасных семей.