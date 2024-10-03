Силовики в бронежилетах с оружием напугали жителей Владивостока: что происходит

«На территории края проводится оперативно-профилактическая операция “Нелегал”, — сообщили в пресс-службе МВД.
Очевидцы поделились в соцсетях своими наблюдениями за операцией. Так, около 10−15 вооруженных людей стояли у СИЗО Владивостока. Они останавливали машины. Такая же картина, по словам местных жителей, наблюдалась в районе улиц Спортивной и Луговой.
Ранее сообщалось о том, что из Приморья выдворяют нелегальных мигранток. Они находись в России незаконно, как и их дети — последних изъяли из опасных семей.