Силовики в бронежилетах с оружием напугали жителей Владивостока: что происходит

Очевидцы поделились в соцсетях своими наблюдениями за операцией. Так, около 10−15 вооруженных людей стояли у СИЗО Владивостока. Они останавливали машины. Такая же картина, по словам местных жителей, наблюдалась в районе улиц Спортивной и Луговой.