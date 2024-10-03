Хабаровчанка Барби Доллар арестована за пропаганду наркотиков в Москве

Задержание произошло на Ходынском бульваре. На момент задержания блогер находилась в состоянии наркотического опьянения. Согласно медицинскому заключению, это было вызвано употреблением каннабиноидов и мефедрона. Оперативники доставили её на освидетельствование, после чего девушку привлекли к административной ответственности.