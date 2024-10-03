Хабаровчанка Барби Доллар арестована за пропаганду наркотиков в Москве

Провокации закончились: в Москве задержали хабаровскую блогершу Барби Доллар по подозрению в пропаганде наркотиков.
В Москве сотрудники управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков (УНК ГУ МВД России по Москве) задержали 23-летнюю блогершу из Хабаровска, известную как Барби Доллар, сообщает пресс-центр ГУ МВД России по г. Москве.
Девушку обвиняют в пропаганде наркотических средств через свой Telegram-канал. По данным правоохранительных органов, она публиковала видео, на которых демонстративно употребляла запрещённые вещества и рекламировала интернет-магазины, связанные с их продажей.
Задержание произошло на Ходынском бульваре. На момент задержания блогер находилась в состоянии наркотического опьянения. Согласно медицинскому заключению, это было вызвано употреблением каннабиноидов и мефедрона. Оперативники доставили её на освидетельствование, после чего девушку привлекли к административной ответственности.
Начальник пресс-центра ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин сообщил, что суд назначил блогерше административный штраф в размере 30 тысяч рублей и арест на 14 суток. Ей вменяются две статьи: пропаганда наркотиков и потребление психоактивных веществ без назначения врача.
Ранее Барби Доллар прославилась своими скандальными выходками на телевизионных шоу, называя себя «украшением Земли» и «мастером спорта по трате денег». Но теперь её эпатажный образ привёл к весьма серьёзным последствиям.