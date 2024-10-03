Жительница Ачинска отсудила у бизнесмена 615 тысяч рублей за некачественную баню

Жительница Ачинска отсудила у индивидуального предпринимателя 615 тысяч рублей за некачественную баню. Как рассказали специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю, история началась еще в 2023 году.
Со слов потребителя, тогда она заключила договор с подрядчиком на строительство бани. Горожанка внесла авансовый платеж в размере 200 тысяч рублей.
— Уже на начальном этапе строительства потребитель обнаружил недостатки при заливке фундамента, однако исполнитель работ не стал принимать никаких мер по их устранению. Он не реагировал на претензии заказчика, после чего вообще пропал и не стал отвечать на звонки, — сообщили в пресс-службе ведомства.
После этого женщина обратилась в региональный Роспотребнадзор с просьбой разрешить спорную ситуацию. Специалисты помогли женщине составить и подать в суд исковое заявление, а также выступили в защиту ее прав.
Экспертиза установила, что строители нарушили технологию заливки бетона, вследствие чего на фундаменте образовались трещины и пустоты. Кроме того, в бане отсутствовали отверстия для канализации и водопровода.
В итоге с индивидуального предпринимателя Итыгина суд взыскал 615 тысяч рублей, из них уплаченные в счет аванса — 200 000 рублей, неустойку — 200 000 рублей, моральный вред — 10 000 рублей, штраф — 205 000 рублей.
Решение суда уже вступило в законную силу.