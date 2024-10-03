Жительница Ачинска отсудила у бизнесмена 615 тысяч рублей за некачественную баню

— Уже на начальном этапе строительства потребитель обнаружил недостатки при заливке фундамента, однако исполнитель работ не стал принимать никаких мер по их устранению. Он не реагировал на претензии заказчика, после чего вообще пропал и не стал отвечать на звонки, — сообщили в пресс-службе ведомства.