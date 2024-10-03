В Татарстане сохранится достаточно теплая погода, ветер ослабнет

Утром температура воздуха по Татарстану составит от +2 до +7 градусов, в низких местах — от 0 до −4 (в Казани — от +5 до +7 градусов, в низких местах — от +2 до +4). Днем воздух прогреется до 15−20 градусов тепла (в столице РТ — до +19, +17 градусов).