В Омске нашли одинокого лебедя

В редакцию портала Om1.ru обратились читатели с сообщением, что в районе Сибирского государственного университета физической культуры бродит одинокий лебедь. Ранее недалеко от стадиона университета студентами было найдено тело второго лебедя. Вероятно, птицы были парой.
Отметим, что лебеди регулярно оказываются в Омской области во время отлёта на зимовку. В Минприроды ежегодно предупреждают омичей, что спасать птиц не надо, они улетят самостоятельно.
Здоровый лебедь самостоятельно добывает себе еду. При отсутствии подходящей кормовой базы, птица сменит водоём. Кроме того, длительное время лебедь может обходиться без пищи. Нет необходимости подкармливать птицу, тем самым лишая её мотивации мигрировать в места с доступными кормами. Особенно нельзя кормить птиц хлебом. От неправильной подкормки птицы начинают болеть и со временем погибают.