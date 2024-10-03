В Омске нашли одинокого лебедя

Здоровый лебедь самостоятельно добывает себе еду. При отсутствии подходящей кормовой базы, птица сменит водоём. Кроме того, длительное время лебедь может обходиться без пищи. Нет необходимости подкармливать птицу, тем самым лишая её мотивации мигрировать в места с доступными кормами. Особенно нельзя кормить птиц хлебом. От неправильной подкормки птицы начинают болеть и со временем погибают.