Новосибирским блогерам напомнили, что они могут повторить судьбу Блиновской

Новосибирских блогеров предупредили о том, что они в любой момент могут попасть в поле зрения налоговой службы и надзорных ведомств. И это не зависит от количества подписчиков и зарабатываемых сумм.
В рамках Сибирской юридической недели (SibLegalWeek) состоялся специальная сессия, посвященная правовым аспектам деятельности блогеров. Ее участниками стали несколько десятков блогеров, как начинающих, так и опытных, которые стабильно получают доход от размещения различного вида рекламы в своих блогах. Журналист BFM-Новосибирск присутствовал на этой сессии и стал свидетелем неофициального обсуждения нового уголовного дела в отношении блогера Лерчек (Валерии Чекалиной). Ее вместе с экс-супругой подозревают в переводе валюты в Дубай по подложным документам. Лерчек, как и Елена Блиновская, находящаяся сейчас в СИЗО, являются блогерами-миллионниками. Большое количество подписчиков позволяло им, мягко говоря, неплохо зарабатывать, и делало их если не кумирами, то ориентирами для тысяч других российских блогеров.
«В Новосибирске есть сообщество блогеров, их порядка 300, они друг друга поддерживают. В общем, это те самые блогеры, которые что-то там ведут, чем-то там зарабатывают. И вот здесь надо понять, как регламентировать свою деятельность микроблогером до 100 тысяч подписчиков, а их большинство в Новосибирске. — говорит основатель основатель ЦДПО “Фабрика блогеров” Светлана Гердюк-Локтина. — Они ведут какие-то свои проекты. И периодически им поступают предложения по бартеру на суммы 20, 30, 50 тысяч рублей. Большинство людей не воспринимает, что это действительно какие-то деньги, ценности, и потом очень сильно удивляется, что у них возникают проблемы. Может возникнуть ощущение, что если у блогера 10 тысяч подписчиков, то он никому не интересен и кейс Елены Блиновской к нему отношения не имеет. Но надо подсвечивать эту историю, говорить с микроблогерами, объяснять им».
Участники рынка объясняют, что большинство новосибирских блогеров работают по бартеру. Начинающие — за условную пиццу или роллы, более продвинутые и популярные сотрудничают с ресторанами, магазинами одежды, отелями и суммы бартера там выше. Но юристы считают, что размер получаемого дохода принципиального значения не имеет.
«У маленького блога могут быть большие проблемы. Достаточно выпустить один спорный материал и к блогу будет привлечено внимание всего, что движется. И это нужно понимать, — говорит вице-президент, член Совета Федеральной палаты адвокатов РФ Елена Авакян. — Дело Блиновской, дело Лерчик, дела других крупных блогеров возникли из-за того, что мы годами относились к блогерству, как к игре. Все в основном относились так: играются какие-то ребятки, что-то снимают, где-то танцую, и это всё игрушечное, ненастоящее. И вдруг проснулся правопорядок и сказал, а там кто-то что-то неплохо жуёт, и пошёл в эту песочницу со взрослой линейкой и начал применять те методы и способы, которые применяются ко взрослому бизнесу, к тем, кто считал себя ребёнком. И выяснилось, что если их применить, то становится очень и очень неприятная история».
«Нельзя уповать на то, что вашу маленькую проблемку, маленькую немаркировку не найдут. Не найдут сейчас, припомнят через три года. Это нужно четко осознавать. Так же нужно помнить, что когда ты выходишь с платежами физических лиц, с точки зрения вывода этих денежных средств, это доходы. А это значит плюс 13, 18, 22 (ставки НДФЛ — прим. ред.) и так далее. И получается, что в целом все это не так красиво и выгодно, как это выглядит на картинке. Но самое главное, может быть, пора вырасти и понять, что блогерство это бизнес. Почему никого не удивляет, когда налоговая приходит к тому, кто торгует на рынке носками? Он торгует носками, его вообще от пола не видно, но к нему ФНС приходит. Блогер торгует информацией, получает в 100 раз больше, чем получает торговец носков, и изумляется до крайности, когда налоговая приходит к нему», — сказала Елена Авакян.
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