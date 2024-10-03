Новосибирским блогерам напомнили, что они могут повторить судьбу Блиновской

«Нельзя уповать на то, что вашу маленькую проблемку, маленькую немаркировку не найдут. Не найдут сейчас, припомнят через три года. Это нужно четко осознавать. Так же нужно помнить, что когда ты выходишь с платежами физических лиц, с точки зрения вывода этих денежных средств, это доходы. А это значит плюс 13, 18, 22 (ставки НДФЛ — прим. ред.) и так далее. И получается, что в целом все это не так красиво и выгодно, как это выглядит на картинке. Но самое главное, может быть, пора вырасти и понять, что блогерство это бизнес. Почему никого не удивляет, когда налоговая приходит к тому, кто торгует на рынке носками? Он торгует носками, его вообще от пола не видно, но к нему ФНС приходит. Блогер торгует информацией, получает в 100 раз больше, чем получает торговец носков, и изумляется до крайности, когда налоговая приходит к нему», — сказала Елена Авакян.