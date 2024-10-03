Вадим Самойлов озвучил намерение перезапустить проект «Рокгерой»

«Я очень давно занимаюсь темой молодых музыкантов и талантливых ребят. У меня уже был, еще в середине нулевых годов, проект “Рокгерой”. Я собирал композиции на рецензию. Рецензировал их, а потом эти рецензии могли прозвучать на каких-то радиостанциях, каких-то телевизионных версиях. Под брендом “Рокгероя” я проводил фестивали. В этом году после празднования 60-летия я решил возобновить этот проект. Мы сейчас ведем переговоры с “Нашим радио” на эту тему, разрабатываем саму передачу, она будет про это же», — сказал он.