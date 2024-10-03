Трентон
+15°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вадим Самойлов озвучил намерение перезапустить проект «Рокгерой»

Основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов намерен возобновить благотворительный проект «Рокгерой», призванный помочь молодым и начинающим музыкантам. Об этом исполнитель сообщил в интервью «Известиям».
Источник: Известия

«Я очень давно занимаюсь темой молодых музыкантов и талантливых ребят. У меня уже был, еще в середине нулевых годов, проект “Рокгерой”. Я собирал композиции на рецензию. Рецензировал их, а потом эти рецензии могли прозвучать на каких-то радиостанциях, каких-то телевизионных версиях. Под брендом “Рокгероя” я проводил фестивали. В этом году после празднования 60-летия я решил возобновить этот проект. Мы сейчас ведем переговоры с “Нашим радио” на эту тему, разрабатываем саму передачу, она будет про это же», — сказал он.

«Рокгерой» был открыт 1 сентября 2006, его возглавлял Самойлов. Музыканты выкладывали свои композиции на веб-ресурсе проекта, а также слушали и оценивали своих коллег. Рецензии на некоторые песни писали и известные музыканты. Раз в неделю избранные композиции звучали в программе «Худсовет» на «Нашем Радио».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в четверг, 3 октября, в 10:00:

«Я действительно чувствую, что наш мир подвергся нападению».