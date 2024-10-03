Авангардисты исследуют городскую идентичность Владивостока

Во Владивостоке запустили масштабный проект «Авангардисты Владивостока», цель которого — исследовать городскую идентичность и развить новые подходы к позиционированию города. Проект направлен на создание пространства для диалога между жителями, культурными деятелями и властями, чтобы определить будущее города. Как сообщает пресс-служба администрации города, это новый важный шаг в укреплении имиджа Владивостока как туристического и инвестиционного центра, а также в создании новых креативных точек притяжения для жителей и гостей.
Глава Владивостока Константин Шестаков отметил, что город всегда был местом для людей с большими идеями, и сегодня важно услышать каждого жителя, чтобы понять, в чём они видят будущее города и во что верят. По его мнению, проект «Авангардисты Владивостока» — это возможность для каждого высказаться и принять участие в развитии Владивостока как открытого и динамичного города, который привлекает не только туристов, но и людей, желающих остаться здесь жить. «Важно безусловно, чтобы и местная молодёжь оставалась создавать, творить и развиваться в родном Владивостоке», — подчеркнул Шестаков.
Первые мероприятия в рамках проекта состоятся с 10 по 13 октября и охватят разные площадки города. В Нагорном парке откроется фотовыставка «Город Ветров», куратором которой стала Марина Баринова, продюсер арт-платформы «Порт приписки Владивосток». Там же состоится диджей-сет от Лены Павельевой и будет представлена арт-инсталляция от архитектурного бюро Concrete Jungle и творческих объединений «Пуск» и «Пятый Порт».
Генеральный партнер проекта — компания «Востокцемент». На её территории пройдёт иммерсивный променад «Цемент как искусство», основанный на историях сотрудников завода, работающих более 20 лет. Генеральный директор компании Андрей Пушкарёв отметил, что Владивосток — это город, где переплетаются европейская и азиатская культуры, и что поддержка города, где живут и работают сотрудники предприятия, является важной частью миссии компании.
Куратором проекта выступает Марисабель (Марина Глухова), основатель Laboratory Abc, перформанс-практик программы «Культурный код» в Школе управления «Сколково». Она считает, что Владивосток всегда был местом для авангардистов и предпринимателей, готовых создавать что-то новое. По её мнению, «Авангардисты Владивостока» помогут городу обрести новый брендбук и креативное позиционирование, которое станет известным по всей стране.
Один из инициаторов проекта, ресторатор и основатель сети «Супра» Илья Сухих рассказал, что идея «Авангардистов Владивостока» родилась во время его обучения в Школе управления «Сколково» на программе «Культурный код». По его словам, этот проект станет способом сохранить уникальность города и привлечь творческих предпринимателей для его дальнейшего развития.
Они вместе с Марисабель и партнёрами, включая «Востокцемент», отели Rodina Residences и Vladivostok Grand Hotel & SPA, а также архитектурное бюро Concrete Jungle хотят создать диалог-исследование, чтобы понять, каким будет Владивосток через 50 лет.
Заключительная сессия проекта пройдет 13 октября в ДВФУ, который также является штаб-квартирой Восточного экономического форума.