Авангардисты исследуют городскую идентичность Владивостока

Глава Владивостока Константин Шестаков отметил, что город всегда был местом для людей с большими идеями, и сегодня важно услышать каждого жителя, чтобы понять, в чём они видят будущее города и во что верят. По его мнению, проект «Авангардисты Владивостока» — это возможность для каждого высказаться и принять участие в развитии Владивостока как открытого и динамичного города, который привлекает не только туристов, но и людей, желающих остаться здесь жить. «Важно безусловно, чтобы и местная молодёжь оставалась создавать, творить и развиваться в родном Владивостоке», — подчеркнул Шестаков.