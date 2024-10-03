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В Омске у женщины отобрали машину из-за чужого кредита

Суд удовлетворил требования банка по возврату заложенного автомобиля.

Источник: Комсомольская правда

В Омске разразился скандал, связанный с изъятием автомобиля у местной жительницы из-за долгов по кредиту. Районный суд города признал, что женщина должна вернуть свой автомобиль, который был заложен под кредит в 2017 году. Уведомление о залоге было зарегистрировано в Реестре Федеральной нотариальной палаты и действует до сих пор.

Несмотря на это, женщина не погасила задолженность и в 2022 году продала машину. Банк, не добившись выполнения судебного решения по взысканию долга, подал новый иск. Автомобиль в итоге сменил владельцев дважды, но суд решил вернуть его новому собственнику, так как тот мог узнать о наличии залога.

Это решение еще не вступило в законную силу, и если женщина не обжалует его, автомобиль будет выставлен на публичные торги, а вырученные средства пойдут на погашение её кредита.