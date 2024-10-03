Сбои в сотовой связи зафиксированы после пожара в Хабаровске

В Хабаровске зафиксировали сбои в работе сотовых сетей из-за пожара. Об этом сообщают в правительстве Хабаровского края со ссылкой на министерство цифрового развития. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Министерство цифрового развития и связи Хабаровского края сообщает о перебоях в работе сотовых сетей в центре города в связи с пожаром в Краевом музыкальном театре. По информации, предоставленной ведомством, на крыше здания располагались базовые станции всех операторов связи», — сказано в официальном сообщении ведомства.
Напомним, пожар в здании краевого музыкального театра начался утром 3 октября. Огонь распространился на тысячу квадратных метров, но потом разросся еще в четыре раза — до четырех тысяч. Также известно о том, что во время тушения там взорвались газовые баллоны.