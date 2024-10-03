Хабаровский «Амур» отыгрался на последних секундах в Казани и заработал балл

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и «Амуром». Победу в упорном противостоянии одержали казанцы со счётом 3:2 по буллитам, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на championat.com.
На 15-й минуте нападающий «Амура» Евгений Грачёв открыл счёт в матче. Долгое время эта шайба оставалась единственной, пока в середине третьего периода «Ак Барсу» не удалось сравнять счёт — отличился Семён Терехов, которому ассистировали Кирилл Семёнов и Никита Лямкин. За две с небольшим минуты до конца третьего периода хозяева вышли вперёд благодаря броску капитана Дмитрия Яшкина. Ассистентами выступили Никита Лямкин и Александр Барабанов. За две секунды до конца третьего периода Алекс Гальченюк перевёл игру в овертайм. Победу по буллитам одержали казанцы.
Главный тренер ХК «Амур» Андрей Мартемьянов:
«Равная игра была на протяжении двух периодов. Забили, стали играть по счёту, но немного не получилось. Ненужное удаление нас подкосило, пропустили гол. У нас не очень завидное положение в турнирной таблице, поэтому команда шла до конца. Благодарен парням за самоотдачу, набранное сегодня очко дорогого стоит».
— Вновь перебросали соперника, но проиграли. Шайба не идёт в ворота?
— Да. Повторюсь, благодарен парням, что шли до конца. Нападающие комплексуют, немного переигрывают, ищут лишнюю передачу. Работаем над бросками, на тренировках ребята забивают, в играх пока нет.
— Как удалось настроить ребят после второй пропущенной шайбы?
— Шли до конца, пошли ва-банк. У парней было огромное желание отыграться. Хороший гол, трудовой, такие я люблю.