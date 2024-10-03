Хабаровский «Амур» отыгрался на последних секундах в Казани и заработал балл

На 15-й минуте нападающий «Амура» Евгений Грачёв открыл счёт в матче. Долгое время эта шайба оставалась единственной, пока в середине третьего периода «Ак Барсу» не удалось сравнять счёт — отличился Семён Терехов, которому ассистировали Кирилл Семёнов и Никита Лямкин. За две с небольшим минуты до конца третьего периода хозяева вышли вперёд благодаря броску капитана Дмитрия Яшкина. Ассистентами выступили Никита Лямкин и Александр Барабанов. За две секунды до конца третьего периода Алекс Гальченюк перевёл игру в овертайм. Победу по буллитам одержали казанцы.