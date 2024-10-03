В Хабаровске проходит смотр-конкурс на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию

Отправить заявку можно до 20 октября на электронную почту social@khv27.ru или по адресу: улица Ленинградская, 45 (отдел по работе с детьми и молодежью управления социального развития администрации Хабаровска). Предоставленные работы будет оценивать компетентное жюри в период с 20 октября по 1 ноября согласно утвержденным критериям.