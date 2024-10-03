В Хабаровске проходит смотр-конкурс на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, по итогам отбора будут определены победитель и два призера конкурса. Он пройдет в заочном формате в два этапа.
Заявки можно прислать по электронной почте или принести лично. В пакет документов должны входить заявка на участие, анкету, согласие на обработку персональных данных, презентация деятельности по организации патриотического воспитания за 2023−204 годы. Также необходимо подготовить видеовизитку, собрать дополнительные информационные материалы о деятельности по патриотическому воспитанию.
Отправить заявку можно до 20 октября на электронную почту social@khv27.ru или по адресу: улица Ленинградская, 45 (отдел по работе с детьми и молодежью управления социального развития администрации Хабаровска). Предоставленные работы будет оценивать компетентное жюри в период с 20 октября по 1 ноября согласно утвержденным критериям.
В качестве приза предусмотрена денежная премия в размере 30 000 рублей для победителя. Призер, занявший второе место, получит — 25 000 рублей, за третье место полагается 20 000 рублей.