Более 50 улиц Симферополя на сутки останутся без газа

Подача газа в Симферополе будет ограничена по следующим адресам:
Микрорайон Каменка: ул. Ташкентская, ул. У. Усеин-Заде, ул. Хатидже Чапчакчи, ул. Хыдырлез, ул. Чадырлар, пер. Сельский, пр. 1 Наратлы, пр. 2 Наратлы, пр. 3 Наратлы, пр. Сельский, туп. Бекира Ахметова, ул. Мемета Аппазова, ул. Наратлы, ул. Озимая, ул. Пахотная, ул. Самаркандская, ул. Сейдали Куртсеитова, ул. Сельская, ул. Абдуллы Дагджи, ул. Алиме Абденнановой, ул. Братьев Ивановых, ул. Грушевая, ул. Дестан, ул. Исляма Тамакчи, ул. Колосковая, ул. Мамеди Эмир Усеина, ул. Сейдамета Ислямова, пр. Победы, ул. Крымской весны.
Микрорайон Хошкельды: ул. Аблякима Гафарова, ул. Аблякима Керимова, ул. Акъташ, ул. Амета Моллаева, ул. Арекет, ул. Асана Сулейманова, ул. Асие Аметовой, ул. Бекира Османова, ул. Бекира Умерова, ул. Бирлик, ул. Водоемная, ул. Достлукъ ул. Закира Мустафаева, ул. Иджерет, ул. Исмаила Булатова, ул. Койдешлер, ул. Космонавтов, ул. Лютфие Софу, ул. Мусы Мамута, ул. Наиле Велиевой, ул. Пшеничная, ул. Сеит-Османа Ислямова, ул. Сенокосная, ул. Умера Адаманова, ул. Умера Ипчи, ул. Эсмы Улановой, ул. Юсуфа Таирова.
На этот период отключения затронут и жителей садовых товариществ и кооперативов Каменского массива: «Строитель», «Пневматика, “Темп”, “Коммунальник”, “Нерудник”, “Водник”, “Радуга”, “Мечта”, “Таврида”, “Сигнал”, “Фотон”, “Источник”, “Связист”, “Садко”, “Медик”, “Автотранспортник”, “Монтажник-1”.
«Пуск газа будет производиться до 17.00 9 октября при условии 100% доступа работников во все отключенные домовладения и квартиры для осмотра газового оборудования и проверки газопровода на герметичность», — подчеркнули на предприятии.