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Педагоги из Иркутской области могут досрочно уйти на пенсию после 25 лет работы

В 2024 году выплаты начали получать 247 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области с начала 2024 года 247 педагогов досрочной оформили пенсию. Они работали учителями, воспитателями, тьюторами и так далее. Получают выплаты, если трудовой стаж достиг 25 лет. Также должно быть достаточное количество пенсионных коэффициентов (в этом году — 28,2, в следующем — 30). Об этом КП-Иркутск сообщили в Социальном фонде России по Иркутской области.

— При выходе учителей на пенсию досрочно, учитывается переходный период. С 2023 года отсрочка после выработки специального стажа составляет пять лет. Например, если педагог выработал стаж в этом году, оформить пенсию он сможет в 2029, — рассказал управляющий Отдалением СФР по Иркутской области Алексей Макаров.

Напомним, в стаж входят курсы по повышению квалификации и дополнительного профессионального образования. Но только в том случае, если работодатель уплачивал страховые взносы. Каждый может узнать о педагогическом стаже на сайте госуслуг. Нужно заказать выписку из индивидуального лицевого счета.