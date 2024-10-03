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В Перми возбуждено уголовное дело по факту незаконного отключения воды

Более двух тысяч пермяков остались летом без горячего водоснабжения.

Источник: Комсомольская правда

В Перми возбудили уголовное дело по факту незаконного отключения воды в Индустриальном районе. Летом без горячей водоснабжения остались более двух тысяч пермяков. Об этом сообщает пресс-служба краевой Прокуратуры.

«В июле 2024 года собственник центрального теплового пункта, обеспечивающий подогрев воды, незаконно вывел из работы отдельные элементы теплового оборудования. Это привело к прекращению коммунальной услуги по горячему водоснабжению у 2,3 тысяч потребителей», — уточнили в ведомстве.

Компании, осуществляющей горячее водоснабжение, было внесено представление, на что собственник теплового оборудования не отрегулировал должным образом. После чего прокурор направил исковое заявление в суд. Более того, правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Самоуправство». В результате принятых мер подача коммунальной услуги была возобновлена в полном объеме.