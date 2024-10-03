В Перми возбуждено уголовное дело по факту незаконного отключения воды

Компании, осуществляющей горячее водоснабжение, было внесено представление, на что собственник теплового оборудования не отрегулировал должным образом. После чего прокурор направил исковое заявление в суд. Более того, правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Самоуправство». В результате принятых мер подача коммунальной услуги была возобновлена в полном объеме.