В Перми возбуждено уголовное дело по факту незаконного отключения воды

В Перми возбудили уголовное дело по факту незаконного отключения воды в Индустриальном районе. Летом без горячей водоснабжения остались более двух тысяч пермяков. Об этом сообщает пресс-служба краевой Прокуратуры.
«В июле 2024 года собственник центрального теплового пункта, обеспечивающий подогрев воды, незаконно вывел из работы отдельные элементы теплового оборудования. Это привело к прекращению коммунальной услуги по горячему водоснабжению у 2,3 тысяч потребителей», — уточнили в ведомстве.
Компании, осуществляющей горячее водоснабжение, было внесено представление, на что собственник теплового оборудования не отрегулировал должным образом. После чего прокурор направил исковое заявление в суд. Более того, правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Самоуправство». В результате принятых мер подача коммунальной услуги была возобновлена в полном объеме.