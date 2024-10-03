В Омске оштрафовали водителя за провоз пассажира в багажнике

Госавтоинспекция Омской области опубликовала на своих страницах в социальных сетях запись с видеорегистратора. На видео запечатлена небольшая пробка на перекрёстке Фрунзе — Герцена. Пока машины стоят, из белого автомобиля в крайней правой полосе выходит мужчина, открывает багажник и выпускает оттуда мужчину, который направляется в сторону офисных зданий. Музыкальным сопровождением к записи служит саундтрек из кинофильма «Миссия невыполнима» (12+).