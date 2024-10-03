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В Омске оштрафовали водителя за провоз пассажира в багажнике

Видео необычной доставки человека к месту назначения опубликовала омская Госавтоинспекция.

Источник: Аргументы и факты

Госавтоинспекция Омской области опубликовала на своих страницах в социальных сетях запись с видеорегистратора. На видео запечатлена небольшая пробка на перекрёстке Фрунзе — Герцена. Пока машины стоят, из белого автомобиля в крайней правой полосе выходит мужчина, открывает багажник и выпускает оттуда мужчину, который направляется в сторону офисных зданий. Музыкальным сопровождением к записи служит саундтрек из кинофильма «Миссия невыполнима» (12+).

В Госавтоинспекции пояснили, что видео в ведомство прислал неравнодушный омич, сделавший запись с видеорегистратора. 42-х летнего водителя, который перевозил пассажира в багажнике оштрафовали на 1000 рублей по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей».

Ранее мы писали, что омичи платят миллионы рублей ежегодно за парковку на газонах.

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