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На общественном пространстве на улице Лермонтова подключили подсветку

Иркутск, НИА-Байкал — В Иркутске завершается благоустройство общественной территории вдоль улицы Лермонтова от Игошина до Колхозной.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Работы проводят в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Здесь смонтировали современное наружное освещение в виде арок. В конце прошлой недели подключили подсветку.

Также сотрудники подрядной организации заменили тротуарное покрытие, установили скамейки и урны, провели устройство газона и живой изгороди, смонтировали лестницу и пандусы.

Территория заняла четвертое место по итогам рейтингового голосования в 2023 году. Ее благоустройство поддержали 9 тысяч иркутян, сообщает пресс-служба мэрии.

«За счет нового декоративного освещения прогулочной зоны здесь стало безопаснее и комфортнее. Кроме того, это место красиво смотрится в темное время суток. Пространство — подарок всем жителям района, а особенно студентам, которые ежедневно идут по этому пути в ИРНИТУ», — подчеркнул мэр Руслан Болотов.

Глава города отметил, что совсем скоро тут появится первый в Иркутске умный теплый остановочный пункт.

ЖКХ