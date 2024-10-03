На общественном пространстве на улице Лермонтова подключили подсветку

Работы проводят в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Здесь смонтировали современное наружное освещение в виде арок. В конце прошлой недели подключили подсветку.
Также сотрудники подрядной организации заменили тротуарное покрытие, установили скамейки и урны, провели устройство газона и живой изгороди, смонтировали лестницу и пандусы.
Территория заняла четвертое место по итогам рейтингового голосования в 2023 году. Ее благоустройство поддержали 9 тысяч иркутян, сообщает пресс-служба мэрии.
«За счет нового декоративного освещения прогулочной зоны здесь стало безопаснее и комфортнее. Кроме того, это место красиво смотрится в темное время суток. Пространство — подарок всем жителям района, а особенно студентам, которые ежедневно идут по этому пути в ИРНИТУ», — подчеркнул мэр Руслан Болотов.
Глава города отметил, что совсем скоро тут появится первый в Иркутске умный теплый остановочный пункт.