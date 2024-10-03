«Должность займет достойный»: глава Бурзянского района Башкирии ушел в отставку

Газиз Манапов ушел с поста главы администрации Бурзянского района Башкирии. Об этом он сообщил на своей личной странице в социальных сетях.
Экс-руководитель муниципалитета с 1 октября сложил полномочия из-за истечения срока контракта. Чиновник решил не продлевать его на следующий срок. В ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение должности, и Манапов не собирается в нем участвовать.
— Уверен, что должность займет достойный руководитель, — заявил бывший глава.
Газиз Манапов в своей публикации в соцсетях написал, за время его работы на посту было не мало сделано во благо подшефного ему района. Экс-руководитель муниципалитета поблагодарил граждан за оказанное доверие и поддержку.
— Всем желаю доброго здоровья, семейного счастья, и успехов. Пусть наш район процветает, будьте солидарны и едины! — пожелал Манапов.
Напомним, Газиз Манапов возглавлял Бурзянский район почти пять лет. Ранее он занимал должность заместителя руководителя администрации по экономике.
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