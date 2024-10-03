Названа дата начала отопительного сезона в Алматы

Примечательно, что отопительный сезон в городе обычно начинается с 15 октября, когда среднесуточная температура наружного воздуха опускается до +8 градусов или ниже на протяжении пяти суток. После этого местные исполнительные органы принимают решение о старте отопительного сезона.