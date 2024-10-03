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Названа дата начала отопительного сезона в Алматы

В Алматы отопление в социальных объектах подключат с 7 октября 2024 года. По данным городского акимата, тепло в домах появится раньше положенного срока, сообщает Zakon.kz.

В акимате уточнили:

«С 7 по 11 октября в Алматы планируется подключение объектов к центральному отоплению».

В первую очередь тепло поступит в социальные учреждения, такие как детские сады, школы и медико-социальные объекты.

«На данный момент готовность к отопительному сезону составляет 99%», — подчеркнули в ведомстве.

Примечательно, что отопительный сезон в городе обычно начинается с 15 октября, когда среднесуточная температура наружного воздуха опускается до +8 градусов или ниже на протяжении пяти суток. После этого местные исполнительные органы принимают решение о старте отопительного сезона.

В 2023 году отопление начали подключать с 10 октября.

Подключение тепла происходит поэтапно: социальные объекты (детские сады, школы, медицинские учреждения);жилые дома, общежития, гостиницы;административные здания, учебные заведения, театры;прочие здания.

ЖКХ