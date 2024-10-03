Сильные дожди ожидаются местами по Беларуси в четверг

МИНСК, 3 окт — Sputnik. Сильные дожди ожидаются местами по северо-западу Беларуси в четверг, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно, днем местами по северо-западу пройдут сильные дожди. Утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер восточный 4−9 м/с.
Дневная температура воздуха составит +9…+15°С, по юго-востоку страны воздух прогреется до +16…+21°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности сильных дождей — перебои и отключение энергоснабжения, значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки, повреждение линий электропередачи. Дожди также могут стать причиной подтопления отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий и автодорог местного значения.