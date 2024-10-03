В Омской школе № 4 прошла интеллектуальная игра «КвантоКвиз»

В Омске, на базе школы № 4, состоялась интеллектуальная игра «КвантоКвиз» на тему «Тайны науки и природы». В онлайн-турнире участвовали ученики 9−10 классов этой школы и школьники из соседних учреждений — № 77, 63, 106 и 95, работающих в рамках детского технопарка «Кванториум».
Шесть команд с энтузиазмом преодолели все этапы игры и в конце представили свои результаты. Директор школы Ольга Усик отметила, что «в этот день проигравших не было — победила наука».
Омичи могут записать своих детей в технопарки «Кванториум». В Омске открыты 6 таких центров в школах № 4, 77, 110, 144, 151 и гимназии № 75. Записаться можно через сайт «Навигатор дополнительного образования Омской области».
В прошлом году в технопарках обучалось 1556 человек, а в этом году планируется увеличить количество учеников до 2500. «Кванториумы» — это места, где дети изучают новые технологии, такие как лазеры, нейротехнологии, искусственный интеллект и многое другое.