Названы муниципалитеты Башкирии, в которых чаще всего травятся наркотиками. Об этом сообщил Роспотребнадзор республики.
Согласно данным управления, за восемь месяцев текущего года в Башкирии 177 граждан получили отравление из-за употребления наркотических и галлюциногенных веществ. Это на 37,5% меньше, чем за тот же период в 2023-м.
По количеству таких отравлений лидирующее место занимает Уфа. С января по август выявлен 108 случаев. Далее в антирейтинге расположились Стерлитамак (22), Ишимбай (5), Нефтекамск (5), Белебей (4), Кумертау (4), Салават (4), Благовещенск (2), Туймазы (2), Белорецк (1), Октябрьский (1), Учалы (1), Уфимский (6), Кармаскалинский (3), Белебеевский (2), Учалинский (2), Чишминский (2), Дуванский (1), Краснокамский (1), Татышлинский районы (1).
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