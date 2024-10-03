В Беларуси с начала года открылись 34 новые агроусадьбы

Больше всего новых объектов появилось в Брестской и Гомельской областях. Всего в Брестской области насчитывается 274 агроусадьбы, Витебской — 173, Гомельской — 117, Гродненской — 267, Минской области — 385, Могилевской — 129. Субъекты агроэкотуризма активно ищут новые форматы работы и прилагают максимум усилий, чтобы соответствовать возрастающим запросам туристов.



Рабочая группа под руководством заместителя министра спорта и туризма Олега Андрейчика посетила объекты в Глубокском и Поставском районах. В двухдневном мероприятии приняли участие представители управлений спорта и туризма облисполкомов со всех регионов страны. Специалисты обсудили результаты и специфику развития агроэкотуризма в регионах, актуальные вопросы получения кредитов на реализацию проектов в сфере агроэкотуризма, участие в республиканском туристическом конкурсе «Познай Беларусь».



В Национальном агентстве по туризму отметили, что работа группы способствует совершенствованию сферы. Местные органы власти нацелены на продуктивный диалог с агроэкоусадьбами. Для решения возникающих проблем и противодействия нарушениям проводятся мониторинги, консультирование по вопросам организации деятельности в этой сфере.