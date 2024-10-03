Улицу Карла Маркса открыли в Хабаровске

В Хабаровске открыли улицу Карла Маркса для проезда. Дорогу перекрывали утром 3 октября для ликвидации пожара в музыкальном театре. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Серьезный пожар в краевом музыкальном театре начался утром 3 октября. Дым валил в разные стороны, его было видно и с отдаленных точек Хабаровска. Пока причины возгорания неизвестны, их предстоит выяснить специалистам.
Площадь пожара составила четыре тысячи квадратных метров, во время тушения взорвались четыре газовых баллона. Двоим мужчинам на месте оказали медицинскую помощь, женщина с травмой попала в больницу.
Заведено уголовное дело. На месте задержали мигрантов, работавших во время ремонта в театре. К слову, в сентябре тут начали приводить в порядок крышу.