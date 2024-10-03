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Трассу Пермь — Екатеринбург парализовала пятикилометровая пробка

Трасса Пермь — Екатеринбург встала в очередную пробку длиной в 5 км. Причина — ремонтные работы у Первоуральска.

«На автодороге Р-242 с км 322 по км 327 местами затруднено движение в направлении Перми в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ! Возможный путь объезда через с. Новоалексеевское — г. Первоуральск — п. Билимбай — с. Первомайское со съездом на км 331+500 и возвращением на автодорогу на км 289», — сообщает ФКУ «Уралуправтодор».

В последние годы пробки на этой трассе — явление регулярное: на дороге Р-242 Пермь — Екатеринбург расширяют полотно до четырех полос. Узнать об обстановке на трассе можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8−800−200−63−06 (звонок бесплатный).