Трассу Пермь — Екатеринбург парализовала пятикилометровая пробка

«На автодороге Р-242 с км 322 по км 327 местами затруднено движение в направлении Перми в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ! Возможный путь объезда через с. Новоалексеевское — г. Первоуральск — п. Билимбай — с. Первомайское со съездом на км 331+500 и возвращением на автодорогу на км 289», — сообщает ФКУ «Уралуправтодор».