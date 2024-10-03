В Новосибирске в 4 раза сократилась динамика численности населения

В Новосибирске снизилась динамика прироста населения. Так, за 8 лет она сократилась в 4 раза. Об этом рассказал аналитик Сергей Николаев.
По данным эксперта, с января 2016 года по январь 2024 года численность Новосибирска увеличилась на 49 700 человек. При этом за предыдущие 8 лет с января 2008 года по январь 2016 года рост составил 193 600 жителей.
— Среднегодовой рост численности уменьшился за 8 лет почти в 4 раза с 24,2 тысяч до 6,2 тысяч в год, — поделился аналитик.
Он также привел данные по численности прироста в других городах-миллионниках страны.
Так, с 2016 года Екатеринбург вырос на 6,35%, Казань — на 8,35%, Красноярск — на 12,98%, Тюмень — на 19,5%, Краснодар — на 33,38%, а Новосибирск на 3,14%.
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