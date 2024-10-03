Глава Минобразования Беларуси сказал про изменения аттестации школьников в 2025

Министр образования Беларуси Андрей Иванец в интервью телеканалу СТВ рассказал про изменения аттестации школьников в 2025.
По его словам, все необходимые постановления Министерства образования, касающиеся итоговой аттестации школьников как за базовый кур, так и курс общей средней школы, уже были приняты.
— Никаких здесь изменений не будет, — подчеркнул глава Минобразования.
Иванец пояснил, что учащиеся девятых и одиннадцатых классов будут проходить итоговую аттестацию в таком же виде, как это было в 2024 году.