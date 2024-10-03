Киновыходные пройдут в «Москино» 5 и 6 октября

«В ближайшие выходные в кинопарке планируются анимационные спортивные программы для детей. Юные гости примут участие в состязаниях по перетягиванию каната, в рамках которых пройдет викторина с вопросами о животном мире. В ходе игры “Черчение” участники проверят свои знания о геометрических фигурах. А эстафета по поиску частей тетриса закончится созданием из них высокой башни. Кроме того, в кинопарке пройдут игры с использованием парашюта. Для детей от пяти лет будут работать полоса препятствий и другие интересные площадки. Принять участие в анимационных спортивных программах могут все желающие 5 и 6 октября с 11:00 до 17:00. 6 октября в 12:00, 14:00 и 16:00 можно будет увидеть выступление художника, который с помощью песочной анимации воссоздаст любимые сюжеты. А потом все желающие смогут присоединиться к мастер-классу по рисованию на песке», — говорится в материале.