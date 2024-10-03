Киновыходные пройдут в «Москино» 5 и 6 октября

«В ближайшие выходные в кинопарке планируются анимационные спортивные программы для детей. Юные гости примут участие в состязаниях по перетягиванию каната, в рамках которых пройдет викторина с вопросами о животном мире. В ходе игры “Черчение” участники проверят свои знания о геометрических фигурах. А эстафета по поиску частей тетриса закончится созданием из них высокой башни. Кроме того, в кинопарке пройдут игры с использованием парашюта. Для детей от пяти лет будут работать полоса препятствий и другие интересные площадки. Принять участие в анимационных спортивных программах могут все желающие 5 и 6 октября с 11:00 до 17:00. 6 октября в 12:00, 14:00 и 16:00 можно будет увидеть выступление художника, который с помощью песочной анимации воссоздаст любимые сюжеты. А потом все желающие смогут присоединиться к мастер-классу по рисованию на песке», — говорится в материале.
Кроме того, на территории кинопарка также будут работать аттракционы для детей от трех лет: экскаваторы, двухэтажная карусель и карусель «Чебурашка».
«Всей семьей можно будет сыграть в петанк, дженгу или в большие уличные шахматы. А еще — посетить занятия по истории, на которых участники переоденутся в настоящие рыцарские костюмы. Для гостей также состоятся уроки музыки, которые проведет диджей, и флешмоб с танцорами», — говорится в сообщении.
Постановочные иммерсивные шоу пройдут в натурных декорациях. Там посетители погрузятся в атмосферу любимых фильмов. У каждого будет возможность примерить на себя образы известных героев российского кинематографа. На площадках разместят костюмваген и создадут комфортные условия для смены образа. В декорации «Питерский бар» будет воссоздана сцена из кинофильма «Три мушкетера». Площадка «Ковбойский городок» станет местом, где жители городка познакомятся с главным героем фильма «Человек с бульвара Капуцинов» — мистером Джонни Фестом. Сцену из знаменитого комедийного фильма «12 стульев» воссоздадут в декорации «Уездный город», и на улицах можно будет встретить Остапа Бендера и Кису Воробьянинова. Поучаствовать в постановочных съемках смогут все посетители парка в порядке живой очереди.
Кроме того, на натурной площадке «Центр Москвы» пройдет квест — иммерсивное шоу. В атмосфере сердца столицы актеры разыграют сценки из знаменитых, культовых фильмов о Москве. Посетителям будет необходимо отгадать название этих фильмов.
«В декорации “Театр Гонзаги” в субботу и воскресенье для посетителей пройдут выступления с участием единственной в мире говорящей собаки. В субботу состоится концерт квартета виолончелистов из Российской академии музыки имени Гнесиных. В программу войдут классические произведения, а также джазовые и рок-композиции. А в воскресенье коллектив из студии современного танца “Дети Солнца” покажут яркие танцевальные номера. Для гостей также пройдет творческий вечер, в рамках которого состоится встреча с любимыми актерами из кинофильма “Приключения Электроника”, — говорится в сообщении.
Также на парковке около Музея техники Вадима Задорожного будет размещена уличная экспозиция «За лентой», бронетехника десанта, пехоты и машины поддержки — это БМД-1, БТР-60, БТР-70, Урал-375, ГАЗ-66, БТР-60 и другие модели.
«Оба дня в кинотеатре кинопарка “Москино” пройдут бесплатные показы фильмов для всей семьи. С 10:00 до 14:00 на большом экране покажут мультфильмы “Сказочный патруль, Шоу продолжается” и “Кощей. Начало”. В 14:00 начнется показ новой анимационной киноленты “Василиса и хранители времени”, а в 16:00 зрители увидят культовый фильм Владимира Меньшова “Розыгрыш”. На бесплатные показы можно будет попасть в порядке живой очереди», — говорится в материале.
Вход на мероприятия 5 и 6 октября по билетам.