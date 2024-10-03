Педагог из Красноярска Анна Бородавкина победила во Всероссийском конкурсе

Педагог из красноярской Детской музыкальной школы № 1 Анна Бородавкина победила во Всероссийском конкурсе. Об этом рассказали в пресс-службе городского департамента образования.
Анна одержала победу во Всероссийском конкурсе на присуждение премии лучшим педагогам дополнительного образования за достижения в области музыкального искусства.
В музыкальной школе Анна учит детишек играть на баяне. Она также руководит ансамблем народных инструментов «Прима», а её подопечные становились лауреатами различных конкурсов, а также участвовали в концертах краевого уровня.
Напомним, Учитель физики красноярской гимназии № 2 Михаил Скрипкин вышел в финал Всероссийского конкурса «Классная тема!».