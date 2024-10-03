В МАРТ недовольны ярмарками. Что хотят изменить в правилах их проведения

В частности, предусмотрено, что в ярмарке должно быть не менее пяти участников, а места для продажи товаров на одном мероприятии должны быть оформлены в едином стиле. Также проект документа включает в себя список сведений, которые организатор ярмарки должен предоставить местным властям, и перечень обоснования для отказа. Например, ярмарку могут не разрешить провести, если ее место совпадает с местом проведения культурного или другого мероприятия, а также если там уже проходит какая-то ярмарка в это же время.