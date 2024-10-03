В МАРТ недовольны ярмарками. Что хотят изменить в правилах их проведения

В МАРТ проанализировали практику проведения ярмарок за последние несколько лет и пришли к выводу, что сейчас отдельные организаторы превращают торговлю с помощью нестационарных объектов в ярмарку. На таких мероприятиях товары представляют 2−3 субъекта, из-за чего утрачивается масштабность, а потребителей вводят в заблуждение относительно широкого ассортимента.
— Кроме того, на таких «ярмарках» торговлю осуществляют одни и те же субъекты торговли, одним и тем же ассортиментом товаров (как правило, импортными товарами, аналоги которых производятся в Республике Беларусь), — обращают внимание авторы обоснования проекта постановления.
При этом в МАРТ обращают внимание на международный опыт, когда ярмарки проводят, чтобы обеспечить население товарами местных производителей.
Новые нормы, по мнению разработчиков проекта документа, позволят «разграничить разносную торговлю от ярмарочных мероприятий, повысить статус и привлекательность ярмарок для населения, создать дополнительные условия для продвижения и увеличения объема продажи товаров отечественного производства, а также дисциплинировать организаторов ярмарок».
В частности, предусмотрено, что в ярмарке должно быть не менее пяти участников, а места для продажи товаров на одном мероприятии должны быть оформлены в едином стиле. Также проект документа включает в себя список сведений, которые организатор ярмарки должен предоставить местным властям, и перечень обоснования для отказа. Например, ярмарку могут не разрешить провести, если ее место совпадает с местом проведения культурного или другого мероприятия, а также если там уже проходит какая-то ярмарка в это же время.
Высказать замечания и предложения к этому документу можно до 11 октября.