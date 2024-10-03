Тиктокеров и автоняню примут на работу в Хабаровске

Хабаровчанам рассказали о редких и необычных вакансиях, которые можно найти на сайте объявлений. Устроиться на них могут как и опытные люди, так и новички. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Подборку вакансий озвучили сотрудники «Авито Работы». Так, в городе ищут тиктокеров, работающих на китайскую аудиторию. Команде нужна девушка с танцевальными и вокальными данными. Работать нужно по вечерам: принимать участие в прямых эфирах с ведущим, выступать с танцами или песнями. Получать оплату можно раз в неделю или каждый день — 1,5 тысячи рублей и проценты.
Аэродизайнер может работать в графике два через два с 10 утра до восьми вечера. За оформление композиций из цветов и воздушных шаров, декорирование фотозон обещают платить 30 тысяч рублей.
Экскурсовод на фабрике мороженого будет получать 1,5 тысячи рублей за смену и неограниченное количество холодного лакомства. Нужно встречать гостей, рассказывать им об истории предприятия и разрабатывать сценарии мероприятий.
Автоняней стать может владелец личной машины с безаварийным стажем вождения не меньше пяти лет. Нужно сопровождать детей из дома в школу или на кружки и секции и привозить обратно. Разовые выезды будут оплачивать ежедневно, постоянные — один раз в месяц. В месяц можно получать от 18 до 65 тысяч рублей.
Пешим исследователем могут стать пенсионеры и студенты. Им нужно собирать данные об организациях для картографического сервиса и проверять актуальность уже имеющихся сведений. За работу не менее 25 часов в неделю можно получать от 50 до 90 тысяч рублей в месяц.
Судье в пейнтболе будут платить до 2,5 тысячи рублей за смену сразу после ее завершения. Предусмотрен гибкий, скользящий график, в обязанности входит разработка игр, судейство, инструктаж участников и контроль порядка.
Пармастера ждет зарплата от 80 тысячи рублей в месяц. Работа по сменному графику с плавающими выходными. Нужно готовить баню к приходу гостей, организовывать для них парение, следить за качеством пара и за соблюдением правил процедуры, наводить порядок.