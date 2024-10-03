Тиктокеров и автоняню примут на работу в Хабаровске

Автоняней стать может владелец личной машины с безаварийным стажем вождения не меньше пяти лет. Нужно сопровождать детей из дома в школу или на кружки и секции и привозить обратно. Разовые выезды будут оплачивать ежедневно, постоянные — один раз в месяц. В месяц можно получать от 18 до 65 тысяч рублей.