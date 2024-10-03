В Новосибирске зафиксирован дефицит дворников и врачей

Кроме того, в топ-20 вошли вошли автослесари и автомеханики, продавцы-консультанты и кассиры, токари и медицинские сестры (по 1,3 резюме на вакансию), маляры (1,5), агрономы, электромонтажники, мерчандайзеры и монтажники (по 1,6), сварщики, главные врачи и заведующие отделением (по 1,7), администраторы магазина (1,8), прорабы и машинисты (по 1,9) и уборщики (2).