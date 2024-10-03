В Новосибирске зафиксирован дефицит дворников и врачей

В Новосибирской области названы самые дефицитные профессии по итогам сентября. Топ-20 самых востребованных специалистов составили эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
Как выяснилось, в целом, спрос на персонал за первое полугодие 2024-го в регионе вырос на 14%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно на 13% выросла и активность соискателей.
Сейчас на одну вакансию в области приходится, в среднем, 3,3 резюме, и этот показатель ниже нормы для рынка труда — 4 — 7,9 резюме на вакансию, что означает, что «рынок соискателя» сохраняется.
Касательно конкретных специаильностей, то наиболее жесткая конкуренция среди работодателей в сентябре за дворников — на одну вакансию для них приходится лишь 0,8 резюме, далее в рейтинге дефицитных сотрудников врачи (0,9), фармацевты-провизоры (1), повара (1,1) и сантехники (1,2).
Кроме того, в топ-20 вошли вошли автослесари и автомеханики, продавцы-консультанты и кассиры, токари и медицинские сестры (по 1,3 резюме на вакансию), маляры (1,5), агрономы, электромонтажники, мерчандайзеры и монтажники (по 1,6), сварщики, главные врачи и заведующие отделением (по 1,7), администраторы магазина (1,8), прорабы и машинисты (по 1,9) и уборщики (2).
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирской области выросло число вакансий от 150 тыс. рублей и выше.