МЧС не смогло добиться аннулирования лицензии у крупнейшего пермского вуза

Представители ПНИПУ просили в удовлетворении требований МЧС отказать, поскольку на момент рассмотрения арбитражного дела все нарушения были устранены. При этом само управление в прошлом году продлило срок исполнения своих требований до 29 сентября 2025 года. В итоге суд согласился, что ответчиком предпринимаются все меры для соблюдения лицензионных требований и в удовлетворении требований надзорного органа отказал.