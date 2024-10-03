МЧС не смогло добиться аннулирования лицензии у крупнейшего пермского вуза

Как следует из материалов дела, добиваться лишения ПНИПУ лицензии главное управление решило после плановой проверки, проведенной в 2023 году. Тогда сотрудники надзорного органа выявили нарушения требований пожарной безопасности в шести зданиях университетских общежитий. Претензии у сотрудников МЧС возникли к установленному в жилых помещениях оборудованию системы оповещения управления эвакуацией при пожаре. В некоторых помещениях, тревожные датчики, которые включаются при пожаре, не выдавали необходимый уровень звука.
В ноябре 2023 года Ленинский райсуд привлек политехнический университет к административной ответственности за работу с грубым нарушением условий лицензии, а в декабре ее действие было приостановлено.
Представители ПНИПУ просили в удовлетворении требований МЧС отказать, поскольку на момент рассмотрения арбитражного дела все нарушения были устранены. При этом само управление в прошлом году продлило срок исполнения своих требований до 29 сентября 2025 года. В итоге суд согласился, что ответчиком предпринимаются все меры для соблюдения лицензионных требований и в удовлетворении требований надзорного органа отказал.
Ранее ООО «Пермский турист», управляющее крупнейшим пермским отелем «Урал», выиграло аналогичный процесс с ГУ МЧС по Пермскому краю. Во время плановой проверки гостиницы «Урал» в конце 2023 года ведомство выявило нарушения пожарной безопасности, приостановило действие и потребовало устранить их. Краевому МЧС отказали в его требованиях.