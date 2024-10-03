Без света неуютно и скучно: Где в Кишиневе в четверг, 3 октября, не будет электроэнергии — публикуем адреса

Поставщик сообщает, что 3 октября 2024 года пройдут плановые отключения электроэнергии в указанный ниже период времени.
Кишинев, Буюканы
- ул. Каля Басарабей, 28/2 с 09:00 до 17:00.
- ул. Кантонулуй 2−10, 10/1, 24, 54−68, 68А, 72, 35−49, Колумна 171, Михай Витязул 18−20, 20/3, 29, Петрикани 84−86 с
09:15—17:00.
Кишинев, Центр
- ул. Кантонулуй 2−10, 10/1, 24, 54−68, 68А, 72, 35−49, Колумна 171, Михай Витязул 18−20, 20/3, 29, Петрикань 84−86 с
09:15—17:00.
- город Кодру.
- ул. Соарелуй, ул. Валя Апелор, переулки Валя Апелор 1−4 частично, с 09:00 до 17:00.
Кишинев, Чеканы
- ул. Жинта Латинэ 1/1, ½, ¼, 3/1, 3/2, 3/3, 5/1, Михаила Садовяну 1, ½, 2, 2/1, ⅔, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/9 с
09:30—17:00.
- ул. Марии Дрэган 19, 19А, 21 — 23, Мештерул Маноле 9, 18/2 с 08:45 до 16:00.
- ул. Алчедар 1, 2А, 4, Андрей Избаш 1, 5, 9, 13−47, 4, 10А, 14−20, 24, 28, 32−40, Арионешть 2, 2А, 4−6, Колоница 2, 2 /1, 4, 74−82, 108, 114−192, 3−7, 77−175, ул. Колоница 1, 1/1, 2, 3, Гайдукул Бужор 53, 57−59, 59А, 63−69, 78−98, 104, 465, Мештерул Маноле 3, Михаил Садовяну, Николае Милеску Спэтару 1А, Николае Милеску Спэтару ул. 1−9, Тырговиште 1−11, 15−25, 25/1, 6−8, 12 −48, Транснистрия ½, 3, 3А, Вадул-луй-Водэ 9, 19, 21/3, 312, 105−127, 155, 100, 100А, 120, 144−146, 162, 166−170, 176−180, 190−196, 196А, с. Колоница: ул. Колоница, 162А с 09:20 до 17:00.
- коммуна Тогатин.
- ул. Тогатин с
09:20—17:00.
- Алексей Матеевич, Флорилор, ул. Фынтилинор, Ион Крянгэ, ул. Михая Эминеску, Вадул луй Водэ, Валя Тогатин, Штефан чел Маре ши Сфынт, с 09:20 до 12:30.
- ул. Сфынта Винерь, с 13:00 до 17:00.
- Кишинев, Рышкановка.
- ул. Александру Ботезату 1, 7−11, 2−4, Петру Рареш 38, 59, Романа 24−26, 30/1, 32 с 09:00 до 17:00.
- ул. Кантонулуй 2−10, 10/1, 24, 54−68, 68А, 72, 35−49, Колумна 171, Михай Витязул 18−20, 20/3, 29, Петрикань 84−86, с 09:15 до 17:00.