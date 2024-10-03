Огромная пробка сковала движение на въезде в Новосибирск

Утром красная линия тянулась до пересечения с улицей Васильковой (улица поселка), сейчас она опустилась вниз до пересечения с улицей Новосибирской. Начинается пробка в Бердске возле остановки «пос. Вега». Судя по карте, там также произошло ДТП.