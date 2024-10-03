Огромная пробка сковала движение на въезде в Новосибирск

Утром 3 октября на въезде в Новосибирск по Бердскому шоссе водители встали в длинную пробку. Информация об этом отражена на интерактивной карте города 2GIS.
Движение было скованно из-за ДТП: на выезде из поселка Кирова столкнулись 3 фуры. Об этом сообщили в Telerram-канале «Mash Siberia». Большегрузы заняли практически всю проезжую часть, водители стоят больше часа.
Утром красная линия тянулась до пересечения с улицей Васильковой (улица поселка), сейчас она опустилась вниз до пересечения с улицей Новосибирской. Начинается пробка в Бердске возле остановки «пос. Вега». Судя по карте, там также произошло ДТП.
«Не так уж сильно на работу хотелось», — иронизируют пользователи 2GIS.
В центре Новосибирска с 30 сентября запретят парковаться на некоторых улицах. Читайте в материале МК в Новосибирске.