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В Самарской области 5 октября пройдет Всероссийский день ходьбы

Самарцев приглашают весело и активно провести выходной день.

Источник: Комсомольская правда

В эту субботу, 5 октября, Самарская область присоединится к Всероссийскому дню ходьбы. Это мероприятие проходит каждый год при поддержке Олимпийского комитета России. В 2024 году центральный старт в Самарской области пройдет в парке культуры и отдыха Отрадного.

— Участников ждут разминка и зарядка, ходьба по парку, конкурсы и творческие номера, — анонсировала пресс-служба министерства спорта Самарской области.

На празднике наградят самого юного и самого опытного участника, самую массовую, самую креативную, самую яркую и самую музыкальную колонну, семейные команды и т. д.

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