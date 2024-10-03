В Самарской области 5 октября пройдет Всероссийский день ходьбы

В эту субботу, 5 октября, Самарская область присоединится к Всероссийскому дню ходьбы. Это мероприятие проходит каждый год при поддержке Олимпийского комитета России. В 2024 году центральный старт в Самарской области пройдет в парке культуры и отдыха Отрадного.
— Участников ждут разминка и зарядка, ходьба по парку, конкурсы и творческие номера, — анонсировала пресс-служба министерства спорта Самарской области.
На празднике наградят самого юного и самого опытного участника, самую массовую, самую креативную, самую яркую и самую музыкальную колонну, семейные команды