В Самарской области 5 октября пройдет Всероссийский день ходьбы

В эту субботу, 5 октября, Самарская область присоединится к Всероссийскому дню ходьбы. Это мероприятие проходит каждый год при поддержке Олимпийского комитета России. В 2024 году центральный старт в Самарской области пройдет в парке культуры и отдыха Отрадного.