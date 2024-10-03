«Авангард» пополнил тренерский состав: нового наставника представили

В тренерский состав хоккейного клуба «Авангард» вошел 54-летний Александр Завьялов. Об этом стало известно из сообщения спортивного издания Sports.ru, ссылающегося на журналиста Алексея Шевченко. Ранее Завьялов работал в новосибирской команде «Сибирь», а также был главным тренером «Витязя». В его карьере также значатся клубы «Ак Барс», «Трактор» и «Торпедо». Напомним, накануне, 30 сентября, «Авангард» одержал победу над «Сибирью», что стало важным событием для команды, прервавшим серию из семи поражений подряд.