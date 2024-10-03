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Ученики шести школ в Соликамске ушли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

Все, кто не заболел, учится на дистанте.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае из-за высокой заболеваемости ОРВИ начали закрываться на карантин учебные заведения. Первые две школы временно закрыты в Соликамске из-за того, что заболевших учеников в ней более 20%. Еще в четырех школах на карантин ушли несколько классов.

Решение об уходе на карантин, напомним, принимают руководители образовательных учреждений в случае, когда ребята начинают болеть и заражать друг друга.

— В шести общеобразовательных учреждениях Соликамского городского округа введен карантин из-за высокой заболеваемости детей ОРВИ и гриппом, — сообщает официальная страница ВКонтакте администрации Соликамского городского округа. — 1 октября школы № 9 и № 17 закрыты полностью. В четырех образовательных организациях на карантин закрыты отдельные классы. Во всех образовательных учреждениях, включая структурные подразделения, проводятся утренние входные фильтры.

В случаях, когда класс переводится на карантин, здоровые дети продолжают учиться. Их образовательная деятельность осуществляется дистанционно, на информационно-коммуникационной образовательной платформе «Сферум».

Напомним, по информации Роспотребнадзора с 23 по 29 сентября 2024 года в Пермском крае количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 10,1%. А всего было зарегистрировано 19 229 случаев ОРВИ. Эпидемический порог пока не превышен. Среди больных с симптомами ОРВИ циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы.

здоровье