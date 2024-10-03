Из России выдворят 9 нелегальных мигрантов, пойманных в Красноярске

Из России выдворят 9 незаконных мигрантов, пойманных на стройке в Красноярске. Об этом сообщили в управлении МВД по Красноярскому краю.
Незаконных мигрантов поймали в рамках оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024» на одной из строек в Советском районе на улице Взлётная.
Всего правоохранители проверили 39 иностранцев и выявили 38 административных нарушений в сфере миграции. Девяти мигрантам грозит выдворение из страны.
Напомним, в сентябре силовики провели самый масштабный миграционный рейд за всю современную историю Красноярска. В полицию доставили более 500 человек с двух крупных рынков города — «Южный» и «Луч».