На правобережье Красноярска расселяют аварийные бараки

Работать с жителями этих домов застройщик — ООО СК «Сиблидер» — начал в 2022 году, когда заключил договор с администрацией города о комплексном развитии трёх территорий на улицах Семафорная — Вавилова. Компания за свой счёт расселит и снесёт девять бараков. Расселить два аварийных дома на Семафорной инвестор должен до 1 марта 2025 года.