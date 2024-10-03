На правобережье Красноярска расселяют аварийные бараки

В Красноярске на улице Семафорной расселяют аварийные бараки за счёт застройщика. На этой территории реализуют комплексное развитие территорий. Здания № 295 и № 299, построенные в 1930-х годах, признаны аварийными. Всего в них 20 квартир, 15 уже расселили.
Работать с жителями этих домов застройщик — ООО СК «Сиблидер» — начал в 2022 году, когда заключил договор с администрацией города о комплексном развитии трёх территорий на улицах Семафорная — Вавилова. Компания за свой счёт расселит и снесёт девять бараков. Расселить два аварийных дома на Семафорной инвестор должен до 1 марта 2025 года.
Как рассказал и.о. руководителя департамента градостроительства Сергей Шикунов, в рамках реализации КРТ на этой территории возведут многоэтажные дома, также здесь появится физкультурно-оздоровительный комплекс и два детсада. Также застройщик обязан реконструировать переулок Вузовский и проезды, построить внутридворовые проезды, сделать подземные и неземные парковки.