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На правобережье Красноярска расселяют аварийные бараки

На улице Семафорной расселяют бараки ради КРТ.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске на улице Семафорной расселяют аварийные бараки за счёт застройщика. На этой территории реализуют комплексное развитие территорий. Здания № 295 и № 299, построенные в 1930-х годах, признаны аварийными. Всего в них 20 квартир, 15 уже расселили.

Работать с жителями этих домов застройщик — ООО СК «Сиблидер» — начал в 2022 году, когда заключил договор с администрацией города о комплексном развитии трёх территорий на улицах Семафорная — Вавилова. Компания за свой счёт расселит и снесёт девять бараков. Расселить два аварийных дома на Семафорной инвестор должен до 1 марта 2025 года.

Как рассказал и.о. руководителя департамента градостроительства Сергей Шикунов, в рамках реализации КРТ на этой территории возведут многоэтажные дома, также здесь появится физкультурно-оздоровительный комплекс и два детсада. Также застройщик обязан реконструировать переулок Вузовский и проезды, построить внутридворовые проезды, сделать подземные и неземные парковки.

строительство