Режиссёр из Санкт-Петербурга поставит спектакль по Довлатову в Иркутске

Иркутский музыкальный театр станет первым в регионе учреждением культуры, которое поставит спектакль по произведению Сергея Довлатова. В основе постановки «Довлатов. Про любовь» ляжет сюжет повести «Филиал» и реплики из других произведений автора. Режиссёром-постановщиком станет Наталья Карпинская из Санкт-Петербурга.
«Сюжет постановки будет напоминать отдельные страницы из жизни самого автора, — говорит режиссёр. — Хотя Довлатов и старался чётко разделять собственную биографию и биографию своих героев, работая над его произведениями невозможно отстраниться от его непростой писательской судьбы. Проза Довлатова — это ироничный взгляд на абсурдный мир, в центре которого оказывается и любовь».
Спектакль задуман в необычном формате — «сдендап в стиле джаз». Премьера постановки запланирована на 14 и 15 ноября.