Режиссёр из Санкт-Петербурга поставит спектакль по Довлатову в Иркутске

«Сюжет постановки будет напоминать отдельные страницы из жизни самого автора, — говорит режиссёр. — Хотя Довлатов и старался чётко разделять собственную биографию и биографию своих героев, работая над его произведениями невозможно отстраниться от его непростой писательской судьбы. Проза Довлатова — это ироничный взгляд на абсурдный мир, в центре которого оказывается и любовь».