В топ-20 дефицитных профессий в Красноярском крае вошли врачи и дворники

Аналитики hh.ru назвали топ-20 дефицитных вакансий в Красноярском крае.
Согласно данным экспертов, за первые шесть месяцев 2024 года спрос на персонал в Красноярском крае вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году. При этом увеличилась и активность соискателей — на 21% за то же время.
В среднем на одну вакансию в крае приходится 2,9 резюме. Для рынка труда это ниже нормы. Оптимальное значение находится в диапазоне 4 — 7,9 резюме на вакансию.
Больше всего в крае не хватает людей, готовых устроиться на работу врачами и дворниками — на одну вакансию для них приходится лишь по 0,7 резюме. Также в топе оказались повара, сварщики и токари. У этих специальностей всего по 0,8 резюме.
Дефицитными специалистами аналитики назвали автослесарей, автомехаников, машинистов, маляров и фармацевтов-провизоров. Кроме того, работодателям не хватает желающих работать монтажниками, специалистами по взысканию задолженности, агентами по недвижимости, прорабами и швеями.